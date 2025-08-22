Sentier du Lézard Les Villettes Haute-Loire

Sentier du Lézard

Sentier du Lézard Le bourg 43600 Les Villettes Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Promenons-nous dans les bois… . Le site des gorges du Lignon est le domaine incontesté de la forêt et des espèces animales. Le sentier du Lézard vous conduira au cœur des gorges, au pied de l’ancien pont de galet, dans un site où la nature est reine.

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 03 14

English : The Lizard’s trail

Let’s take a walk in the woods… . The site of the gorges du Lignon is the undisputed domain of the forest and animal species. The Lizard trail will take you to the heart of the gorges, at the foot of the old pebble bridge, in a site where nature is queen.

Spazieren wir durch die Wälder… . Die Schluchten des Lignon sind die unbestrittene Domäne des Waldes und der Tierarten. Der Eidechsenpfad führt Sie ins Herz der Schlucht, zum Fuß der alten Kieselsteinbrücke, an einen Ort, an dem die Natur Königin ist.

Camminiamo nel bosco… . Il sito delle gole di Lignon è il dominio incontrastato della foresta e delle specie animali. Il Lizard Trail vi condurrà nel cuore delle gole, ai piedi del vecchio ponte di ghiaia, in un sito dove la natura è sovrana.

Caminemos por el bosque… . El sitio de las gargantas del Lignon es el dominio indiscutible de las especies forestales y animales. La Ruta del Lagarto le llevará al corazón de las gargantas, al pie del antiguo puente de guijarros, en un lugar donde la naturaleza es la reina.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme