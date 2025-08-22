SENTIER DU LOUP DANS LES FOUGÈRES (N°65) Loupfougères Mayenne

SENTIER DU LOUP DANS LES FOUGÈRES (N°65)

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR SENTIER DU LOUP DANS LES FOUGÈRES (N°65) 53700 Loupfougères Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Un très beau parcours qui longe et emprunte l’ancienne voie ferrée reliant Mayenne à Javron-les-Chapelles.

+33 2 43 30 11 11

English :

A very beautiful course which follows the old railway line linking Mayenne to Javron-les-Chapelles.

Deutsch :

Eine sehr schöne Strecke, die entlang und auf der alten Eisenbahnlinie verläuft, die Mayenne mit Javron-les-Chapelles verbindet.

Italiano :

Un percorso molto bello che segue la vecchia linea ferroviaria che collega Mayenne a Javron-les-Chapelles.

Español :

Una ruta muy bonita que sigue la antigua línea de ferrocarril que une Mayenne con Javron-les-Chapelles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire