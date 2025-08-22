SENTIER DU LOUP DANS LES FOUGÈRES (N°65) Loupfougères Mayenne
SENTIER DU LOUP DANS LES FOUGÈRES (N°65)
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR SENTIER DU LOUP DANS LES FOUGÈRES (N°65) 53700 Loupfougères Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 12500.0 Tarif :
Un très beau parcours qui longe et emprunte l’ancienne voie ferrée reliant Mayenne à Javron-les-Chapelles.
+33 2 43 30 11 11
English :
A very beautiful course which follows the old railway line linking Mayenne to Javron-les-Chapelles.
Deutsch :
Eine sehr schöne Strecke, die entlang und auf der alten Eisenbahnlinie verläuft, die Mayenne mit Javron-les-Chapelles verbindet.
Italiano :
Un percorso molto bello che segue la vecchia linea ferroviaria che collega Mayenne a Javron-les-Chapelles.
Español :
Una ruta muy bonita que sigue la antigua línea de ferrocarril que une Mayenne con Javron-les-Chapelles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire