Sentier du patrimoine U Casteddu Figari Figari Corse-du-Sud

Un sentier patrimonial au cœur de Figari, entre histoire et légendes corses. Découvrez orii, carrières, fontaines et le Casteddu, site emblématique offrant de superbes panoramas sur A Pian d’Avretu.
http://sentiers-patrimoine-corse.fr/mobiles.php?name=sdp&sop=map_fiche_itineraire&idItineraire=41 +33 4 95 71 00 23
English :
A heritage trail in the heart of Figari, between history and Corsican legends. Discover orii, quarries, fountains and the Casteddu, an emblematic site offering superb panoramic views over A Pian d?Avretu.
Deutsch :
Ein Kulturpfad im Herzen von Figari, zwischen Geschichte und korsischen Legenden. Entdecken Sie Oriii, Steinbrüche, Brunnen und den Casteddu, einen symbolträchtigen Ort mit herrlichen Panoramablicken auf A Pian d’Avretu.
Italiano :
Un percorso nel cuore di Figari che unisce storia e leggende corse. Scoprite orii, cave, fontane e il Casteddu, un sito emblematico che offre una vista superba su A Pian d’Avretu.
Español :
Un recorrido patrimonial en el corazón de Figari, que combina historia y leyendas corsas. Descubra orii, canteras, fuentes y el Casteddu, un lugar emblemático que ofrece magníficas vistas sobre A Pian d’Avretu.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme