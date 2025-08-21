Sentier du Prieuré Tusson Tusson Charente

Sentier du Prieuré Tusson

Sentier du Prieuré Tusson Place du 19 mars 1962 ( court de tennis) 16140 Tusson Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez la riche histoire de la commune de Tusson, ses monuments incontournables et son jardin monastique médiéval.

+33 5 45 20 68 46

English :

Discover Tusson’s rich history, its must-see monuments and its medieval monastic garden.

Deutsch :

Entdecken Sie die reiche Geschichte der Gemeinde Tusson, ihre unumgänglichen Sehenswürdigkeiten und ihren mittelalterlichen Klostergarten.

Italiano :

Scoprite la ricca storia del comune di Tusson, i suoi monumenti imperdibili e il suo giardino monastico medievale.

Español :

Descubra la rica historia del municipio de Tusson, sus monumentos imprescindibles y su jardín monástico medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme