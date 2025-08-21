Sentier du Prieuré Tusson Tusson Charente
Sentier du Prieuré Tusson Tusson Charente vendredi 1 mai 2026.
Découvrez la riche histoire de la commune de Tusson, ses monuments incontournables et son jardin monastique médiéval.
+33 5 45 20 68 46
English :
Discover Tusson’s rich history, its must-see monuments and its medieval monastic garden.
Deutsch :
Entdecken Sie die reiche Geschichte der Gemeinde Tusson, ihre unumgänglichen Sehenswürdigkeiten und ihren mittelalterlichen Klostergarten.
Italiano :
Scoprite la ricca storia del comune di Tusson, i suoi monumenti imperdibili e il suo giardino monastico medievale.
Español :
Descubra la rica historia del municipio de Tusson, sus monumentos imprescindibles y su jardín monástico medieval.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme