SENTIER DU PRINCE Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique

SENTIER DU PRINCE 44520 Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

On se trouve ici en présence d’une des plus riche et plus vaste lande du département, fort riche en espèces végétales, ou alternent roches et espaces boisés.

http://www.tourisme-chateaubriant.fr/ +33 2 40 07 61 07

English :

This is one of the department’s richest and most extensive moorlands, with a wealth of plant species, alternating between rocky outcrops and wooded areas.

Deutsch :

Hier befindet sich eine der reichsten und größten Heidelandschaften des Departements, die reich an Pflanzenarten ist und in der sich Felsen und Waldgebiete abwechseln.

Italiano :

Si tratta di una delle brughiere più ricche ed estese del dipartimento, ricca di specie vegetali, che alterna affioramenti rocciosi a zone boschive.

Español :

Se trata de uno de los páramos más ricos y extensos del departamento, con una gran riqueza de especies vegetales, alternando afloramientos rocosos y zonas boscosas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire