Sentier du P’tit Rouillat Saint-Amant-de-Nouère Charente

Sentier du P’tit Rouillat Saint-Amant-de-Nouère Charente vendredi 1 août 2025.

Sentier du P’tit Rouillat

Sentier du P’tit Rouillat Stade de foot 16170 Saint-Amant-de-Nouère Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Empruntez le sentier de Val de Nouère d’une distance de 11.5 km et admirez la beauté des paysages charentais.

English :

Take the 11.5 km Val de Nouère trail and admire the beauty of the Charente countryside.

Deutsch :

Nehmen Sie den 11,5 km langen Wanderweg Val de Nouère und bewundern Sie die Schönheit der Landschaft der Charente.

Italiano :

Percorrete il sentiero della Val de Nouère, lungo 11,5 km, e ammirate la bellezza della campagna della Charente.

Español :

Recorra los 11,5 km del sendero Val de Nouère y admire la belleza de la campiña charenta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-07-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme