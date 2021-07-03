Sentier du P’tit Rouillat Saint-Amant-de-Nouère Charente
Sentier du P’tit Rouillat Saint-Amant-de-Nouère Charente vendredi 1 août 2025.
Sentier du P’tit Rouillat
Sentier du P’tit Rouillat Stade de foot 16170 Saint-Amant-de-Nouère Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Empruntez le sentier de Val de Nouère d’une distance de 11.5 km et admirez la beauté des paysages charentais.
English :
Take the 11.5 km Val de Nouère trail and admire the beauty of the Charente countryside.
Deutsch :
Nehmen Sie den 11,5 km langen Wanderweg Val de Nouère und bewundern Sie die Schönheit der Landschaft der Charente.
Italiano :
Percorrete il sentiero della Val de Nouère, lungo 11,5 km, e ammirate la bellezza della campagna della Charente.
Español :
Recorra los 11,5 km del sendero Val de Nouère y admire la belleza de la campiña charenta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-07-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme