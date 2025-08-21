Sentier du Puits qui bout Gimeaux Puy-de-Dôme

Sentier du Puits qui bout

Sentier du Puits qui bout 24 Avenue de la Libération 63200 Gimeaux Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le Sentier du Puits qui bout vous fera découvrir le village de Gimeaux et ses sources pétrifiantes.

Cette balade de 2 km, très accessible, prend son départ au pied du rocher de travertin, au niveau du bâtiment des pétrifications.

http://cen-auvergne.fr/sites-et-milieux-naturels/sources-petrifiantes-de-gimeaux +33 4 73 63 30 37

English :

The Sentier du Puits qui bout (Boiling Well Trail) takes you through the village of Gimeaux and its petrifying springs.

This very accessible 2km walk starts at the foot of the travertine rock, near the petrification building.

Deutsch :

Auf dem Sentier du Puits qui bout können Sie das Dorf Gimeaux und seine versteinernden Quellen entdecken.

Diese 2 km lange, sehr gut zugängliche Wanderung beginnt am Fuß des Travertinfelsens, auf Höhe des Gebäudes der Versteinerungen.

Italiano :

Il Sentier du Puits qui bout (sentiero del pozzo bollente) vi farà scoprire il villaggio di Gimeaux e le sue sorgenti pietrificanti.

Questa passeggiata di 2 km, molto accessibile, inizia ai piedi della roccia di travertino, all’altezza dell’edificio della pietrificazione.

Español :

El Sentier du Puits qui bout (Sendero del Pozo Hirviente) le permitirá descubrir el pueblo de Gimeaux y sus manantiales petrificantes.

Este paseo de 2 km, muy accesible, comienza al pie de la roca travertino, a la altura del edificio de petrificación.

