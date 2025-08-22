Sentier du Val d’Amby balade pédestre familiale entre étang, nature préservée et histoire locale Optevoz Isère

Sentier du Val d’Amby balade pédestre familiale entre étang, nature préservée et histoire locale

Sentier du Val d’Amby balade pédestre familiale entre étang, nature préservée et histoire locale chemin du château 38460 Optevoz Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Au coeur du plateau de Crémieu, cette boucle vous permettra de découvrir le Val d’Amby.

Celle-ci est jalonnée de 9 bornes pour explorer une mosaïque d’habitats naturels et de nombreuses espèces animales et végétales protégées.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 90 45 13

English :

In the heart of the Crémieu plateau, this loop will enable you to discover the Val d’Amby.

There are 9 signposts to explore a mosaic of natural habitats and numerous protected animal and plant species.

Deutsch :

Im Herzen des Plateaus von Crémieu können Sie auf diesem Rundweg das Val d’Amby entdecken.

Dieser ist mit 9 Grenzsteinen markiert, an denen Sie ein Mosaik aus natürlichen Lebensräumen und zahlreichen geschützten Tier- und Pflanzenarten erkunden können.

Italiano :

Nel cuore dell’altopiano del Crémieu, questo anello vi permetterà di scoprire la Val d’Amby.

9 cartelli segnaletici vi aiuteranno a scoprire un mosaico di habitat naturali e numerose specie animali e vegetali protette.

Español :

En el corazón de la meseta de Crémieu, este bucle le permitirá descubrir el Val d’Amby.

9 balizas le ayudarán a descubrir un mosaico de hábitats naturales y numerosas especies animales y vegetales protegidas.

