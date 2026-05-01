Sentier été 17b Le Sentiers Balcon Les Belleville Savoie
Sentier été 17b Le Sentiers Balcon Les Belleville Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier été 17b Le Sentiers Balcon
Sentier été 17b Le Sentiers Balcon 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Le Sentier Balcon est une jolie randonnée entre Les Menuires et Saint-Martin-de-Belleville.
Accessible et agréable, il permet de profiter d’une vue dégagée sur la Vallée des Belleville.
Idéal pour une marche contemplative au cœur des montagnes.
+33 4 79 00 73 00
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English : Summer Trail 17b Le Sentiers Balcon
The Sentier Balcon is a beautiful balcony hike between Les Menuires and Saint-Martin-de-Belleville.
Accessible and pleasant, it offers wide-open views over the entire Belleville Valley.
Perfect for a contemplative walk in the heart of the mountains.
Deutsch :
Der Sentier Balcon ist eine schöne Wanderung zwischen Les Menuires und Saint-Martin-de-Belleville.
Der Weg ist leicht zugänglich und angenehm und bietet einen freien Blick auf das Tal der Belleville.
Ideal für eine kontemplative Wanderung im Herzen der Berge.
Italiano :
Il Sentier Balcon è una bella passeggiata tra Les Menuires e Saint-Martin-de-Belleville.
Accessibile e piacevole, offre una vista ininterrotta sulla Vallée des Belleville.
Ideale per una passeggiata contemplativa nel cuore delle montagne.
Español :
El Sentier Balcon es un bonito paseo entre Les Menuires y Saint-Martin-de-Belleville.
Accesible y agradable, ofrece vistas ininterrumpidas del Valle de Belleville.
Ideal para un paseo contemplativo en plena montaña.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme
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