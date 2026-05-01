Sentier été 2 Béranger depuis la Rochette Les Belleville Savoie vendredi 1 mai 2026.

Sentier été 2 Béranger depuis la Rochette

Sentier été 2 Béranger depuis la Rochette La Rochette 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une randonnée avec de belles variété des paysages et de point de vue sur le Mont Blanc.

https://lesmenuires.com/ +33 4 79 00 73 00

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English : Summer Trail 2 Béranger from La Rochette

A hike featuring a beautiful variety of landscapes and views of Mont Blanc.

Deutsch :

Eine Wanderung mit abwechslungsreichen Landschaften und Aussichtspunkten auf den Mont Blanc.

Italiano :

Un’escursione con una grande varietà di paesaggi e viste sul Monte Bianco.

Español :

Una excursión con una gran variedad de paisajes y vistas del Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme