Sentier été 43 Col du bonnet du Prêtre Les Belleville Savoie
Sentier été 43 Col du bonnet du Prêtre Les Belleville Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier été 43 Col du bonnet du Prêtre
Sentier été 43 Col du bonnet du Prêtre Bourtacombe 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Comptez 3h pour l’aller.
https://lesmenuires.com/ +33 4 79 00 73 00
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English : Summer Trail 43 Col du bonnet du Prêtre
Allow 3 hours for the trip.
Deutsch :
Rechnen Sie mit 3 Stunden für den Hinweg.
Italiano :
Prevedere 3 ore per il viaggio di andata.
Español :
Prevea 3 horas para el viaje de ida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme
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