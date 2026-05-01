Sentier été 43 Col du bonnet du Prêtre Les Belleville Savoie vendredi 1 mai 2026.

Sentier été 43 Col du bonnet du Prêtre

Sentier été 43 Col du bonnet du Prêtre Bourtacombe 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Comptez 3h pour l’aller.

https://lesmenuires.com/ +33 4 79 00 73 00

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English : Summer Trail 43 Col du bonnet du Prêtre

Allow 3 hours for the trip.

Deutsch :

Rechnen Sie mit 3 Stunden für den Hinweg.

Italiano :

Prevedere 3 ore per il viaggio di andata.

Español :

Prevea 3 horas para el viaje de ida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme