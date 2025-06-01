Sentier GR 48 Lussac-les-Châteaux / L’Isle Jourdain Lussac-les-Châteaux Vienne

Sentier GR 48 Lussac-les-Châteaux / L’Isle Jourdain Lussac-les-Châteaux Vienne vendredi 1 août 2025.

Sentier GR 48 Lussac-les-Châteaux / L’Isle Jourdain A pieds Facile

Fédération Française de Randonnée Sentier GR 48 Lussac-les-Châteaux / L’Isle Jourdain 86320 Lussac-les-Châteaux Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Facile

http://vienne.ffrandonnee.fr/ +33 6 11 30 46 92

English : Sentier GR 48 Lussac-les-Châteaux / L’Isle Jourdain

Deutsch : Sentier GR 48 Lussac-les-Châteaux / L’Isle Jourdain

Italiano :

Español : Sentier GR 48 Lussac-les-Châteaux / L’Isle Jourdain

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine