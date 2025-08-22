Sentier historique Anjou Isère

Sentier historique

Sentier historique 38150 Anjou Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit est destiné à vous faire (re)découvrir l’Histoire et les histoires qui se cachent sous les vieilles pierres du village d’Anjou.

https://tourisme.entre-bievreetrhone.fr/ +33 4 74 86 72 07

English :

This tour is intended to make you (re)discover the History and the stories that are hidden under the old stones of the village of Anjou.

Deutsch :

Dieser Rundgang soll Sie die Geschichte und die Geschichten, die sich unter den alten Steinen des Dorfes Anjou verbergen, (wieder) entdecken lassen.

Italiano :

Questo tour è stato progettato per farvi (ri)scoprire la storia e le storie che si celano sotto le vecchie pietre del villaggio di Anjou.

Español :

Este recorrido está diseñado para ayudarle a (re)descubrir la historia y las historias que se esconden bajo las viejas piedras del pueblo de Anjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme