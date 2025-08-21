Sentier karstique des Malrochers Besain Jura

Sentier karstique des Malrochers Besain Jura vendredi 1 mai 2026.

Sentier karstique des Malrochers

Sentier karstique des Malrochers 39800 Besain Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Prudence ! En raison des gouffres non signalés, ne vous éloignez pas du sentier et surveillez vos enfants.

https://www.coeurdujura-tourisme.com/   +33 3 84 73 01 34

English : Sentier karstique des Malrochers

Take care! Because of the unmarked chasms, stay on the path and keep an eye on your children.

Deutsch : Sentier karstique des Malrochers

Vorsicht! Wegen der nicht gekennzeichneten Abgründe sollten Sie sich nicht vom Pfad entfernen und auf Ihre Kinder aufpassen.

Italiano :

Attenzione! A causa delle voragini non segnalate, rimanete sul sentiero e tenete d’occhio i vostri bambini.

Español :

Tenga cuidado Debido a los abismos sin señalizar, manténgase en el camino y vigile a sus hijos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data