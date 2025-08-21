Sentier karstique des Malrochers Besain Jura
Sentier karstique des Malrochers Besain Jura vendredi 1 mai 2026.
Sentier karstique des Malrochers
Sentier karstique des Malrochers 39800 Besain Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Prudence ! En raison des gouffres non signalés, ne vous éloignez pas du sentier et surveillez vos enfants.
https://www.coeurdujura-tourisme.com/ +33 3 84 73 01 34
English : Sentier karstique des Malrochers
Take care! Because of the unmarked chasms, stay on the path and keep an eye on your children.
Deutsch : Sentier karstique des Malrochers
Vorsicht! Wegen der nicht gekennzeichneten Abgründe sollten Sie sich nicht vom Pfad entfernen und auf Ihre Kinder aufpassen.
Italiano :
Attenzione! A causa delle voragini non segnalate, rimanete sul sentiero e tenete d’occhio i vostri bambini.
Español :
Tenga cuidado Debido a los abismos sin señalizar, manténgase en el camino y vigile a sus hijos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data