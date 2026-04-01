Besain

Une p’tite mousse ?

Sentier karstique des Malrochers Besain Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Une p’tite mousse ?

A la découverte des bryophytes

Cette sortie coorganisée par la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cɶur du Jura (Pascal Collin) et la Société de botanique de Franche-Comté (Gilles Bailly) propose de partir à la découverte des bryophytes autour du sentier karstique de Besain, que l’on pourrait aussi bien nommer le sentier aux 100 mousses (plus de 100

espèces inventoriées).

Sortie ouverte à tous, débutants ou confirmés.

Apportez vos loupes de terrain si vous en disposez. Prévoir des chaussures de marche. Repas tiré du sac. Inscription obligatoire. Rendez-vous à 9 h 30, au parking situé le plus au sud, vers le Gouffre du Chat. Possibilité de ne venir que le matin ou l’après-midi.

Renseignements et inscription .

Sentier karstique des Malrochers Besain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr

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English : Une p’tite mousse ?

L’événement Une p’tite mousse ? Besain a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA