Marche nocturne

Salle des fêtes Grozon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Marche nocturne organisée par l’APEG

Marche de 8km avec un ravitaillement.

Restauration et buvette à l’arrivée.

À prévoir bonnes chaussures et lampe frontale. .

Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 33 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche nocturne

L’événement Marche nocturne Grozon a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA