Marche nocturne Grozon
Marche nocturne Grozon samedi 28 mars 2026.
Marche nocturne
Salle des fêtes Grozon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Marche nocturne organisée par l’APEG
Marche de 8km avec un ravitaillement.
Restauration et buvette à l’arrivée.
À prévoir bonnes chaussures et lampe frontale. .
Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 33 16
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English : Marche nocturne
L’événement Marche nocturne Grozon a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA