Nyna Loren Salle Notre Dame Salins-les-Bains

Nyna Loren

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Concert chanson, world music

La musique de NYNA LOREN incite au voyage et n’appartient à aucune case.

Une musique solaire aux influences multiples (jazz, chanson, pop, blues, folk, world) qui touche les cœurs et invite à se laisser guider au travers d’un voyage mystique au quatre points cardinaux.

Le Moulin de Brainans .

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 accueil@lemoulinjura.fr

English : Nyna Loren

