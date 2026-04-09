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Projection de Noël rue des Salines Grozon

Projection de Noël rue des Salines Grozon samedi 5 décembre 2026.

Lieu : rue des Salines

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 39800 Grozon

Département : Jura

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Grozon

Projection de Noël

rue des Salines Salle des fêtes Grozon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:30:00
fin : 2026-12-05 19:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Organisateur Le Comité des fêtes de Grozon   .

rue des Salines Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetesdegrozon@gmail.com

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English : Projection de Noël

L’événement Projection de Noël Grozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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