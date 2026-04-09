Fête de Grozon rue des Salines Grozon

Grozon

Fête de Grozon

rue des Salines Salle des fêtes Grozon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

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rue des Salines Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesdegrozon@gmail.com

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English : Fête de Grozon

L’événement Fête de Grozon Grozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA