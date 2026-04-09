Fête de Grozon rue des Salines Grozon
Fête de Grozon rue des Salines Grozon samedi 12 septembre 2026.
Grozon
Fête de Grozon
rue des Salines Salle des fêtes Grozon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
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rue des Salines Salle des fêtes Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesdegrozon@gmail.com
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English : Fête de Grozon
L’événement Fête de Grozon Grozon a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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