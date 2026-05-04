Le marais de Grozon Grozon
Le marais de Grozon Grozon samedi 18 juillet 2026.
Grozon
Le marais de Grozon
Grozon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
A la découverte du marais de Grozon laîche, aulne, saule, euphorbe des marais, et mégaphorbiaies. Ce site fait l’objet de mesures compensatoires menées par la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura dans le but d’une restauration hydrologique des marais. .
Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr
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English : Le marais de Grozon
L’événement Le marais de Grozon Grozon a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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