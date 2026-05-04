Grozon

Le marais de Grozon

Grozon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

A la découverte du marais de Grozon laîche, aulne, saule, euphorbe des marais, et mégaphorbiaies. Ce site fait l’objet de mesures compensatoires menées par la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura dans le but d’une restauration hydrologique des marais. .

Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr

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English : Le marais de Grozon

L’événement Le marais de Grozon Grozon a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA