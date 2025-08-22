Sentier karstique du grand bois et grotte Maëva Les Monts-Ronds Doubs

Sentier karstique du grand bois et grotte Maëva A pieds Difficulté moyenne

Sentier karstique du grand bois et grotte Maëva Route de Fontain 25660 Les Monts-Ronds Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1200.0 Tarif :

Cette promenade en sous-bois est ouverte à tous. Elle vous permettra de découvrir le pays calcaire avec grottes, gouffres, dolines, lapiaz… Des visites guidées sont proposées l’été. Elles passent par la grotte Maëva qui a été aménagée pour vous accueillir. Vaste parking, coin pique-nique, WC… lieu calme et ombragé, restant frais en cas de grosses chaleurs.

http://www.merey-sous-montrond.fr/ +33 6 80 14 46 41

English :

This undergrowth walk is open to all. You’ll discover a limestone landscape with caves, sinkholes, dolines, lapiaz? Guided tours are available in summer. They pass through the Maëva cave, which has been specially fitted out to welcome you. There’s plenty of parking, a picnic area and a toilet, all in a quiet, shady spot that stays cool in hot weather.

Deutsch :

Dieser Spaziergang im Unterholz ist für alle offen. Er ermöglicht es Ihnen, das Kalksteinland mit seinen Höhlen, Abgründen, Dolinen und Lapiaz zu entdecken Im Sommer werden geführte Touren angeboten. Sie führen durch die Maëva-Höhle, die für Ihren Besuch hergerichtet wurde. Ein großer Parkplatz, eine Picknick-Ecke, ein WC? ein ruhiger und schattiger Ort, der bei großer Hitze kühl bleibt.

Italiano :

Questa passeggiata nel sottobosco è aperta a tutti. Scoprirete un paesaggio calcareo con grotte, voragini, doline, lapiaz, ecc In estate sono disponibili visite guidate. Si può attraversare la grotta di Maëva, appositamente trasformata per l’uso. C’è un ampio parcheggio, un’area picnic e una toilette, il tutto in un luogo tranquillo e ombreggiato che rimane fresco nelle giornate più calde.

Español :

Este paseo por la maleza está abierto a todos. Descubrirá un paisaje calcáreo con cuevas, simas, dolinas, lapiaz, etc En verano se organizan visitas guiadas. Le llevarán por la cueva de Maëva, acondicionada especialmente para su uso. Hay mucho aparcamiento, una zona de picnic y un aseo, todo ello en un lugar tranquilo y sombreado que se mantiene fresco en los días calurosos.

