Sentier Karstique du Grand Bois Les Monts-Ronds Doubs

Sentier Karstique du Grand Bois A pieds Facile

Sentier Karstique du Grand Bois Parking du Sentier Karstique, Mérey-sous-Montrond 25620 Les Monts-Ronds Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1390.0 Tarif :

Le sentier Karstique dispose de plusieurs panneaux d’interprétation pour découvrir les phénomènes calcaires propres à la région.

Facile

https://explore.doubs.fr/trek/2430

English :

The Karstic Trail features several interpretive panels to help you discover the limestone phenomena specific to the region.

Deutsch :

Der Karstpfad verfügt über mehrere Schautafeln, auf denen Sie die für diese Region typischen Kalksteinphänomene entdecken können.

Italiano :

Il sentiero carsico è dotato di numerosi pannelli interpretativi che aiutano a scoprire i fenomeni calcarei specifici della regione.

Español :

La Senda Kárstica cuenta con varios paneles interpretativos que le ayudarán a descubrir los fenómenos calcáreos específicos de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data