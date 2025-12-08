Sentier Karstique du Grand Bois Les Monts-Ronds Doubs
Le sentier Karstique dispose de plusieurs panneaux d’interprétation pour découvrir les phénomènes calcaires propres à la région.
English :
The Karstic Trail features several interpretive panels to help you discover the limestone phenomena specific to the region.
Deutsch :
Der Karstpfad verfügt über mehrere Schautafeln, auf denen Sie die für diese Region typischen Kalksteinphänomene entdecken können.
Italiano :
Il sentiero carsico è dotato di numerosi pannelli interpretativi che aiutano a scoprire i fenomeni calcarei specifici della regione.
Español :
La Senda Kárstica cuenta con varios paneles interpretativos que le ayudarán a descubrir los fenómenos calcáreos específicos de la región.
