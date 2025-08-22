Sentier la Clé des Champs Thiaville-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle

Sentier la Clé des Champs Adultes A pieds

Sentier la Clé des Champs Parking empierré direction Bertrichamps 54120 Thiaville-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Le conseil général de Meurthe et Moselle vous propose le sentier La clé des champs sur une balade de 2.5km le long de la Meurthe .

Un parking gratuit est situé à l’entrée du village de Thiaville sur Meurthe. En accord avec le Département de Meurthe et Moselle, les élus du territoire ont souhaité la création d’un sentier d’interprétation et l’aménagement d’un sentier de découverte de petite randonnée. Ces sentiers permettront aux habitants, aux scolaire et aux touristes de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine naturel (faune et flore) et paysager de notre territoire. La plaquette est disponible à l’Office de tourisme de Baccarat ou en ligne.

English :

The Conseil Général de Meurthe et Moselle offers a 2.5km walk along the Meurthe River on the Key to the Fields trail.

Free parking is available at the entrance to the village of Thiaville sur Meurthe. In agreement with the Meurthe-et-Moselle département, the elected representatives of the area have decided to create an interpretation trail and a short hiking trail. These trails will enable local residents, schoolchildren and tourists to discover or rediscover the natural heritage (flora and fauna) and landscape of our region. The brochure is available from the Baccarat Tourist Office or online.

Deutsch :

Der Generalrat von Meurthe et Moselle bietet Ihnen den Wanderweg La clé des champs auf einer 2,5 km langen Wanderung entlang der Meurthe an.

Ein kostenloser Parkplatz befindet sich am Ortseingang von Thiaville sur Meurthe. In Absprache mit dem Departement Meurthe et Moselle haben die Abgeordneten des Gebiets die Schaffung eines Interpretationspfads und die Einrichtung eines Entdeckungspfads für kleine Wanderungen gewünscht. Auf diesen Pfaden können Einwohner, Schüler und Touristen das Naturerbe (Fauna und Flora) und die Landschaft unseres Gebiets entdecken oder wiederentdecken. Die Broschüre ist im Fremdenverkehrsamt von Baccarat oder online erhältlich.

Italiano :

Il Consiglio Dipartimentale della Meurthe et Moselle vi propone il sentiero Chiave dei campi , una passeggiata di 2,5 km lungo la Meurthe.

All’ingresso del villaggio di Thiaville sur Meurthe è disponibile un parcheggio gratuito. In accordo con il dipartimento della Meurthe et Moselle, i consiglieri locali hanno deciso di creare un percorso di interpretazione e un breve sentiero escursionistico. Questi percorsi permetteranno a residenti, scolari e turisti di scoprire o riscoprire il patrimonio naturale (flora e fauna) e paesaggistico della nostra regione. L’opuscolo è disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Baccarat o online.

Español :

El Consejo Departamental de Meurthe et Moselle le propone el sendero La llave de los campos , un paseo de 2,5 km por el Meurthe.

Hay aparcamiento gratuito a la entrada del pueblo de Thiaville sur Meurthe. De acuerdo con el departamento de Meurthe et Moselle, los concejales han decidido crear un sendero de interpretación y una pequeña ruta de senderismo. Estos senderos permitirán a residentes, escolares y turistas descubrir o redescubrir el patrimonio natural (flora y fauna) y paisajístico de nuestra región. El folleto está disponible en la Oficina de Turismo de Baccarat o en línea.

