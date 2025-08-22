Sentier La Sagne des Baysses

Sentier La Sagne des Baysses Les Baysses 81260 Lamontélarié Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Sentier thématique balisé, situé sur le chemin de randonnée La Montéliote , pour découvrir les nombreuses tourbières et zones humides des Monts de Lacaune.

https://lamontelarie.fr/ +33 5 63 74 01 92

English :

A themed, signposted trail located along the “Montéliote” hike, offering an introduction to the many peat bogs and wetlands of the Monts de Lacaune.

Deutsch :

Markierter Themenpfad auf dem Wanderweg La Montéliote , auf dem Sie die zahlreichen Torfmoore und Feuchtgebiete der Monts de Lacaune entdecken können.

Italiano :

Un percorso tematico segnalato, situato sul sentiero escursionistico La Montéliote , per scoprire le numerose torbiere e zone umide dei Monts de Lacaune.

Español :

Sendero temático señalizado, situado en la ruta de senderismo “La Montéliote”, que permite descubrir las numerosas turberas y zonas húmedas de los Monts de Lacaune.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme