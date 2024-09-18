Sentier les Moulins d’Entrevaux Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence

Sentier les Moulins d’Entrevaux Office du tourisme 04320 Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Face à la citadelle et aux remparts, le sentier d’interprétation et l’application des moulins d’ Entrevaux vous entraînent à la découverte physique et virtuelle du patrimoine naturel et rural du village.

+33 4 22 53 03 59

English : Sentier les Moulins d’Entrevaux

Set along the river, the buildings and their history await you: the power plant, the wash house and the mills, of course!

Deutsch :

Gegenüber der Zitadelle und den Stadtmauern führen Sie der Interpretationspfad und die Anwendung der Mühlen von Entrevaux auf eine physische und virtuelle Entdeckungsreise durch das natürliche und ländliche Erbe des Dorfes.

Italiano :

Lungo il fiume, vi aspettano gli edifici e la loro storia: la centrale elettrica, il lavatoio e i mulini, naturalmente!

Español :

Frente a la ciudadela y las murallas, el recorrido y la aplicación de interpretación de los molinos de Entrevaux le llevarán a descubrir física y virtualmente el patrimonio natural y rural del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme