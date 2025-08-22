Sentier ludique du Bois du Suc Servas Ain
Sentier ludique du Bois du Suc Servas Ain vendredi 1 mai 2026.
Sentier ludique du Bois du Suc
Sentier ludique du Bois du Suc Bois du Grand Pâquier 01960 Servas Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un sentier découverte sur le thème des abeilles à proximité du Rucher Ecole, pour faire découvrir le monde des abeilles.
https://www.bourgenbressedestinations.fr/ +33 4 74 22 49 40
English : Bois du Suc play trail
A discovery trail on the theme of bees near the Rucher Ecole, to discover the world of bees.
Deutsch :
Ein Erlebnispfad zum Thema Bienen in der Nähe des Schulbienenstandes, um die Welt der Bienen zu entdecken.
Italiano :
Un percorso di scoperta sul tema delle api nei pressi dell’apiario, per scoprire il mondo delle api.
Español :
Un recorrido de descubrimiento sobre el tema de las abejas cerca del colmenar, para descubrir el mundo de las abejas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-06-01 par Aintourisme source Apidae Tourisme