Sentier ludique du Bois du Suc Servas Ain

Sentier ludique du Bois du Suc

Sentier ludique du Bois du Suc Bois du Grand Pâquier 01960 Servas Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Un sentier découverte sur le thème des abeilles à proximité du Rucher Ecole, pour faire découvrir le monde des abeilles.

https://www.bourgenbressedestinations.fr/ +33 4 74 22 49 40

English : Bois du Suc play trail

A discovery trail on the theme of bees near the Rucher Ecole, to discover the world of bees.

Deutsch :

Ein Erlebnispfad zum Thema Bienen in der Nähe des Schulbienenstandes, um die Welt der Bienen zu entdecken.

Italiano :

Un percorso di scoperta sul tema delle api nei pressi dell’apiario, per scoprire il mondo delle api.

Español :

Un recorrido de descubrimiento sobre el tema de las abejas cerca del colmenar, para descubrir el mundo de las abejas.

