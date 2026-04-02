Sentier Nature Jo la Genette Lagardère Gers

Sentier Nature Jo la Genette

Sentier Nature Jo la Genette 32310 Lagardère Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Suivez Jo la Genette et découvrez le rôle de l’arbre dans nos écosystèmes au départ du coquet village fleuri de Lagardère. Des haltes pédagogiques illustrées de planches de BD rythment la balade où Jo vous raconte combien, ici, on veut une planète verte !

http://www.gers-armagnac.com/ +33 5 62 28 00 80

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English :

Follow Jo the Genet and discover the role of trees in our ecosystems, starting out from the pretty, flower-filled village of Lagardère. Educational stops illustrated with comic strips punctuate the walk, where Jo tells you how much we want a green planet here!

Deutsch :

Folgen Sie Jo der Gänsekuh und entdecken Sie die Rolle der Bäume in unseren Ökosystemen. Ausgangspunkt ist das hübsche Blumendorf Lagardère. Jo erzählt Ihnen, wie sehr wir uns hier einen grünen Planeten wünschen!

Italiano :

Seguite Jo il Genet e scoprite il ruolo degli alberi nei nostri ecosistemi, partendo dal grazioso villaggio fiorito di Lagardère. Fermate didattiche illustrate con fumetti punteggiano la passeggiata, dove Jo racconta quanto vogliamo un pianeta verde qui!

Español :

Sigue a Jo la Gineta y descubre el papel de los árboles en nuestros ecosistemas, partiendo del bonito pueblo florido de Lagardère. Paradas didácticas ilustradas con tiras cómicas salpican el paseo, en el que Jo te cuenta lo mucho que queremos un planeta verde

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme