Sentier patrimonial de Saint-Quentin-sur-Isère Saint-Quentin-sur-Isère Isère

Sentier patrimonial de Saint-Quentin-sur-Isère

Sentier patrimonial de Saint-Quentin-sur-Isère 440 rue du Vercors 38210 Saint-Quentin-sur-Isère Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit patrimonial et paysager parcourt les sites remarquables de Saint-Quentin-sur-Isère. Sites qui ont fait l’objet d’études et de publications par l’association Sauvegarde du Patrimoine et des Informations d’Autrefois de 2015 à 2021.

https://spiasaintquentin1.wixsite.com/spia-saint-quentin

English :

This heritage and landscape tour takes in the remarkable sites of Saint-Quentin-sur-Isère. These sites have been studied and published by the Sauvegarde du Patrimoine et des Informations d’Autrefois association from 2015 to 2021.

Deutsch :

Dieser Rundgang durch das Kulturerbe und die Landschaft führt durch die bemerkenswerten Stätten von Saint-Quentin-sur-Isère. Diese Stätten wurden von 2015 bis 2021 von der Vereinigung Sauvegarde du Patrimoine et des Informations d’Autrefois untersucht und veröffentlicht.

Italiano :

Questo itinerario del patrimonio e del paesaggio comprende i siti notevoli di Saint-Quentin-sur-Isère. Questi siti sono stati oggetto di studi e pubblicazioni da parte dell’associazione Sauvegarde du Patrimoine et des Informations d’Autrefois dal 2015 al 2021.

Español :

Este itinerario patrimonial y paisajístico recorre los lugares notables de Saint-Quentin-sur-Isère. Estos lugares han sido objeto de estudios y publicaciones por parte de la asociación Sauvegarde du Patrimoine et des Informations d’Autrefois de 2015 a 2021.

