Sentier pédagogique de la Taure dans la réserve biologique du bois des Ayes Villar-Saint-Pancrace Hautes-Alpes

Sentier pédagogique de la Taure dans la réserve biologique du bois des Ayes Villar-Saint-Pancrace Hautes-Alpes vendredi 1 août 2025.

Sentier pédagogique de la Taure dans la réserve biologique du bois des Ayes

Sentier pédagogique de la Taure dans la réserve biologique du bois des Ayes Bois des Ayes 05100 Villar-Saint-Pancrace Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Si vous aimez prendre de la hauteur, ce sentier pédagogique qui traverse la réserve biologique du Bois des Ayes est fait pour vous ! Une découverte ludique des secrets de ce bois, avec vue sur les sommets alentours et le lac de l’Orceyrette.

http://www.villard-st-pancrace.com/ +33 4 92 21 05 27

English : Taure educational trail in the Bois des Ayes biological reserve

If you love heights, this educational trail through the Bois des Ayes biological reserve is for you! A fun way to discover the secrets of this wood, with views of the surrounding peaks and Lac de l’Orceyrette.

Deutsch :

Wenn Sie gerne hoch hinaus wollen, ist dieser Lehrpfad, der durch das biologische Reservat Bois des Ayes führt, genau das Richtige für Sie! Eine spielerische Entdeckung der Geheimnisse dieses Waldes, mit Blick auf die umliegenden Gipfel und den Lac de l’Orceyrette.

Italiano :

Se amate le altezze, questo percorso didattico attraverso la riserva biologica del Bois des Ayes fa per voi! Un modo divertente per scoprire i segreti di questo bosco, con vista sulle cime circostanti e sul lago Orceyrette.

Español :

Si te gustan las alturas, ¡este sendero didáctico por la reserva biológica del Bois des Ayes es para ti! Una forma divertida de descubrir los secretos de este bosque, con vistas a las cumbres de los alrededores y al lago de Orceyrette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme