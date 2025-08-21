Sentier pédagogique halieutique Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain

Sentier pédagogique halieutique

Sentier pédagogique halieutique Parking de l’Espace Marcel Rozier 01140 Saint-Étienne-sur-Chalaronne Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit balisé de 1,5 Km ponctué de 5 panneaux illustrés à la découverte des poissons et de la vie de nos rivières.

+33 4 74 24 01 18

English : Halieutic instructive path

Way marked of 1.5 km punctuated by 5 illustrated panels of fishes and the life of our rivers.

Deutsch :

Markierter Rundweg von 1,5 km Länge mit 5 illustrierten Schildern, auf denen Sie die Fische und das Leben in unseren Flüssen entdecken können.

Italiano :

Un circuito segnalato di 1,5 km con 5 pannelli illustrati per scoprire i pesci e la vita dei nostri fiumi.

Español :

Un circuito señalizado de 1,5 km con 5 paneles ilustrados para descubrir los peces y la vida de nuestros ríos.

