Sentier pédagogique « Sur les traces de la Garelle » Oppède Vaucluse

Sentier pédagogique « Sur les traces de la Garelle » 4803 route de Ménerbes 84580 Oppède Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le sentier vigneron au cœur du vignoble est un circuit balisé. Grâce aux panneaux et à la brochure offerte, vous apprendrez la diversité des cépages et la culture du vin. En accès libre.

https://www.lagarelle.fr/ +33 4 90 72 31 20

English : In the footsteps of the Garelle » educational trail

The wine-growing path at the heart of the vineyards is a signposted route. Thanks to the boards and the booklet offered, you will learn about the diversity of the grape varieties and the cultivation of wine. Freely accessible.

Deutsch : Pädagogischer Pfad « Auf den Spuren der Garelle »

Der Winzerpfad im Herzen des Weinbergs ist ein ausgeschilderter Rundweg. Anhand der Schilder und der angebotenen Broschüre lernen Sie die Vielfalt der Rebsorten und die Kultur des Weins kennen. Frei zugänglich.

Italiano :

La strada del vino che attraversa il cuore dei vigneti è un percorso segnalato. Grazie alla segnaletica e agli opuscoli forniti, è possibile conoscere la diversità dei vitigni e la cultura del vino. Accesso libero.

Español :

La ruta del vino por el corazón de los viñedos es un recorrido señalizado. Gracias a la señalización y a los folletos proporcionados, podrá conocer la diversidad de variedades de uva y la cultura del vino. Acceso gratuito.

