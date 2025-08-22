Sentier pédestre de la bécassière Doncourt-lès-Longuyon Meurthe-et-Moselle
Sentier pédestre de la bécassière Doncourt-lès-Longuyon Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Sentier pédestre de la bécassière Adultes A pieds Difficulté moyenne
Sentier pédestre de la bécassière rue des laboureurs 54620 Doncourt-lès-Longuyon Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : 180 Distance : 10500.0 Tarif :
SENTIER DE LA BECASSIERE à Doncourt les Longuyon
Distance 10,5 km
Balisage Anneau Rouge
Temps 3h
Départ face au cimetière.
Balisé par le club Vosgien de la vallée de la Chiers
Difficulté moyenne
+33 3 82 39 21 21
English :
SENTIER DE LA BECASSIERE at Doncourt les Longuyon
Distance: 10.5 km
Marking: Red ring
Time: 3 hrs
Start opposite the cemetery.
Signposted by the Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Deutsch :
SENTIER DE LA BECASSIERE in Doncourt les Longuyon
Entfernung: 10,5 km
Markierung: Roter Ring
Zeit: 3 Std
Start gegenüber dem Friedhof.
Markiert durch den Club Vosgien de la vallée de la Chiers
Italiano :
SENTIER DE LA BECASSIERE a Doncourt les Longuyon
Distanza: 10,5 km
Segnaletica: Anello rosso
Tempo: 3 ore
Partenza di fronte al cimitero.
Segnalata dal Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Español :
SENTIER DE LA BECASSIERE en Doncourt les Longuyon
Distancia: 10,5 km
Señalización: Anillo rojo
Duración: 3 horas
Salida frente al cementerio.
Señalizado por el Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain