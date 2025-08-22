Sentier pédestre de la bécassière Doncourt-lès-Longuyon Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre de la bécassière Adultes A pieds Difficulté moyenne

Sentier pédestre de la bécassière rue des laboureurs 54620 Doncourt-lès-Longuyon Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 10500.0 Tarif :

SENTIER DE LA BECASSIERE à Doncourt les Longuyon

Distance 10,5 km

Balisage Anneau Rouge

Temps 3h

Départ face au cimetière.

Balisé par le club Vosgien de la vallée de la Chiers

Difficulté moyenne

+33 3 82 39 21 21

English :

SENTIER DE LA BECASSIERE at Doncourt les Longuyon

Distance: 10.5 km

Marking: Red ring

Time: 3 hrs

Start opposite the cemetery.

Signposted by the Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Deutsch :

SENTIER DE LA BECASSIERE in Doncourt les Longuyon

Entfernung: 10,5 km

Markierung: Roter Ring

Zeit: 3 Std

Start gegenüber dem Friedhof.

Markiert durch den Club Vosgien de la vallée de la Chiers

Italiano :

SENTIER DE LA BECASSIERE a Doncourt les Longuyon

Distanza: 10,5 km

Segnaletica: Anello rosso

Tempo: 3 ore

Partenza di fronte al cimitero.

Segnalata dal Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Español :

SENTIER DE LA BECASSIERE en Doncourt les Longuyon

Distancia: 10,5 km

Señalización: Anillo rojo

Duración: 3 horas

Salida frente al cementerio.

Señalizado por el Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain