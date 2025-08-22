Sentier pédestre de l’ancien méandre du Saugey Brangues Isère

Sentier pédestre de l’ancien méandre du Saugey

Sentier pédestre de l’ancien méandre du Saugey Route des tuileries 38510 Brangues Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez en famille à la découverte de cet ancien bras du Rhône qua la nature a façonné. Ce sentier facile traverse plusieurs milieux naturels, offrant un bel aperçu de la richesse faunistique et floristique de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59

English :

Take the whole family on a journey of discovery along this ancient branch of the Rhône, shaped by nature. This easy trail crosses a number of natural environments, offering a good overview of the rich fauna and flora of the Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône.

Deutsch :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie diesen alten Arm der Rhône, den die Natur geformt hat. Dieser einfache Pfad führt durch verschiedene natürliche Lebensräume und bietet einen guten Einblick in die reiche Fauna und Flora des nationalen Naturschutzgebiets Haut-Rhône.

Italiano :

Con tutta la famiglia, esplorate questo ex ramo del Rodano che la natura ha plasmato. Questo facile percorso attraversa diversi ambienti naturali, offrendo una buona panoramica della ricchezza della flora e della fauna della Riserva Naturale Nazionale dell’Haut-Rhône.

Español :

Descubra en familia este antiguo brazo del Ródano modelado por la naturaleza. Este fácil sendero atraviesa varios entornos naturales y ofrece una buena panorámica de la riqueza de la flora y la fauna del Parque Natural Nacional del Haut-Rhône.

