Sentier pédestre des 4 fermes Longuyon Meurthe-et-Moselle

SENTIER DES 4 FERMES
Distance 18 km
Balisage Disque bleu
Temps 5h30 environ
Départ de la Place Allende à Longuyon
Degré de difficulté assez élevé
Variante circuit court possible de 10 km environ. En coupant avant la ferme de Bouillon, indiqué par des panneaux directionnels
Difficile
+33 3 82 39 21 21
English :
SENTIER DES 4 FERMES
Distance: 18 km
Markings: Blue disc
Time: approx. 5h30
Start from Place Allende, Longuyon
Degree of difficulty: fairly high
Variation: short circuit of around 10 km possible. Cutting off before the Bouillon farm, signposted
Deutsch :
VIER-HÖFE-PFAD
Entfernung: 18 km
Markierung: Blaue Scheibe
Zeit: ca. 5,5 Std
Start am Place Allende in Longuyon
Schwierigkeitsgrad: ziemlich hoch
Variante: Möglicherweise kurze Rundstrecke von etwa 10 km. Vor der Ferme de Bouillon abkürzend, durch Richtungsschilder gekennzeichnet
Italiano :
SENTIER DES 4 FERMES
Distanza: 18 km
Segnaletica: disco blu
Tempo: 5h30 ca
Partenza da Place Allende a Longuyon
Grado di difficoltà: abbastanza alto
Variante: è possibile un breve circuito di circa 10 km. Taglio prima della fattoria Bouillon, segnalato
Español :
SENTIER DES 4 FERMES
Distancia: 18 km
Señalización: Disco azul
Tiempo: 5h30 aprox
Salida desde la plaza Allende en Longuyon
Nivel de dificultad: bastante alto
Variante: posibilidad de circuito corto de unos 10 km. Desvío antes de la granja de Bouillon, señalizado
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain