Sentier pédestre des 4 fermes Longuyon Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre des 4 fermes Adultes A pieds Difficile

Sentier pédestre des 4 fermes 54260 Longuyon Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 330 Distance : 18000.0 Tarif :

SENTIER DES 4 FERMES

Distance 18 km

Balisage Disque bleu

Temps 5h30 environ

Départ de la Place Allende à Longuyon

Degré de difficulté assez élevé

Variante circuit court possible de 10 km environ. En coupant avant la ferme de Bouillon, indiqué par des panneaux directionnels

Difficile

+33 3 82 39 21 21

English :

SENTIER DES 4 FERMES

Distance: 18 km

Markings: Blue disc

Time: approx. 5h30

Start from Place Allende, Longuyon

Degree of difficulty: fairly high

Variation: short circuit of around 10 km possible. Cutting off before the Bouillon farm, signposted

Deutsch :

VIER-HÖFE-PFAD

Entfernung: 18 km

Markierung: Blaue Scheibe

Zeit: ca. 5,5 Std

Start am Place Allende in Longuyon

Schwierigkeitsgrad: ziemlich hoch

Variante: Möglicherweise kurze Rundstrecke von etwa 10 km. Vor der Ferme de Bouillon abkürzend, durch Richtungsschilder gekennzeichnet

Italiano :

SENTIER DES 4 FERMES

Distanza: 18 km

Segnaletica: disco blu

Tempo: 5h30 ca

Partenza da Place Allende a Longuyon

Grado di difficoltà: abbastanza alto

Variante: è possibile un breve circuito di circa 10 km. Taglio prima della fattoria Bouillon, segnalato

Español :

SENTIER DES 4 FERMES

Distancia: 18 km

Señalización: Disco azul

Tiempo: 5h30 aprox

Salida desde la plaza Allende en Longuyon

Nivel de dificultad: bastante alto

Variante: posibilidad de circuito corto de unos 10 km. Desvío antes de la granja de Bouillon, señalizado

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain