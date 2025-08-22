Sentier pédestre Les Oustalous Pampelonne Tarn

Sentier pédestre Les Oustalous

Sentier pédestre Les Oustalous Place du Foirail 81190 Pampelonne Tarn Occitanie

Ce sentier vous amène à travers champs à la découverte des Oustalous, ces cabanes des champs aux toits de lauze ou de tuiles. Certaines ont été restaurées par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pampelonne.

English :

This path takes you across the fields to discover the Oustalous, these field huts with roofs of lauze or tiles. Some have been restored by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pampelonne.

Deutsch :

Dieser Weg führt Sie durch die Felder, um die Oustalous zu entdecken, die Feldhütten mit Schiefer- oder Ziegeldächern. Einige wurden von der Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pampelonne (Vereinigung zur Erhaltung des Kulturerbes von Pampelonne) restauriert.

Italiano :

Questo sentiero si snoda attraverso i campi per scoprire gli Oustalous, queste capanne di campagna con tetti di lauze o tegole. Alcuni di essi sono stati restaurati dall’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pampelonne.

Español :

Este camino le lleva a través de los campos para descubrir los Oustalous, estas cabañas de campo con techos de lauze o teja. Algunos de ellos han sido restaurados por la Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pampelonne.

