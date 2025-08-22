Sentier pédestre ville-au-montois Ville-au-Montois Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre ville-au-montois Adultes A pieds Facile

Rue des Preyons 54620 Ville-au-Montois Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 4600.0

Sentier de découverte nature

PETITE BOUCLE GRANDE BOUCLE

Distance 3 km Distance 4.6 km

Découvrez, le long du sentier, 16 panneaux thématiques de découverte de la faune et la flore de notre forêt.

Pour vous rendre au départ du sentier, suivez la direction de l’école et dépassez celle-ci de quelques mètres pour trouver à votre gauche le premier panneau qui décrit le sentier.

Facile

+33 3 82 89 82 82

English :

Nature discovery trail

SMALL LOOP LARGE LOOP

Distance: 3 km Distance: 4.6 km

Along the trail, discover 16 thematic panels on the flora and fauna of our forest.

To get to the trailhead, follow the signs for the school and walk a few metres past it to find the first sign describing the trail on your left.

Deutsch :

Naturerlebnispfad

KLEINE SCHLEIFE GROSSE SCHLEIFE

Entfernung: 3 km Entfernung: 4.6 km

Entdecken Sie entlang des Pfades 16 thematische Tafeln, die Ihnen die Fauna und Flora unseres Waldes näher bringen.

Um zum Start des Pfades zu gelangen, folgen Sie der Richtung der Schule und gehen Sie einige Meter an ihr vorbei, um zu Ihrer Linken die erste Tafel zu finden, die den Pfad beschreibt.

Italiano :

Percorso di scoperta della natura

ANELLO PICCOLO ANELLO GRANDE

Distanza: 3 km Distanza: 4,6 km

Lungo il percorso si trovano 16 pannelli tematici che esplorano la flora e la fauna della nostra foresta.

Per raggiungere l’inizio del sentiero, seguire le indicazioni per la scuola e superarla di qualche metro per trovare il primo cartello che descrive il sentiero sulla sinistra.

Español :

Sendero de descubrimiento de la naturaleza

BUCLE PEQUEÑO BUCLE GRANDE

Distancia: 3 km Distancia: 4,6 km

A lo largo del sendero encontrará 16 paneles temáticos que exploran la flora y la fauna de nuestro bosque.

Para llegar al inicio del sendero, siga la señalización de la escuela y camine unos metros hasta encontrar la primera señal que describe el sendero a su izquierda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-30 par Système d’information touristique Lorrain