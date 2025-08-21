Sentier planétaire Manuel Forestini Saint-Martin-d’Hères Isère

Sentier planétaire Manuel Forestini

Sentier planétaire Manuel Forestini 2061 rue de la piscine 38400 Saint-Martin-d’Hères Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au sein de l’arboretum Ruffier Lanche, voyagez en 45 minutes sur plusieurs millions de kilomètres en traversant le système solaire ! Tout en vous promenant, vous apprendrez tout sur les planètes. Accès à l’entrée de l’arboretum.

+33 4 57 04 11 20

English :

Take a 45-minute trip through the solar system at the Ruffier Lanche arboretum! As you stroll along, you’ll learn all about the planets. Access at the arboretum entrance.

Deutsch :

Im Arboretum Ruffier Lanche reisen Sie in 45 Minuten mehrere Millionen Kilometer weit durch das Sonnensystem! Während des Spaziergangs erfahren Sie alles über die Planeten. Zugang über den Eingang des Arboretums.

Italiano :

Nell’arboreto di Ruffier Lanche, viaggiate per diversi milioni di chilometri attraverso il sistema solare in 45 minuti! Passeggiando, imparerete tutto sui pianeti. Accesso all’ingresso dell’arboreto.

Español :

En el arboreto de Ruffier Lanche, haga un viaje de 45 minutos por el sistema solar, recorriendo millones de kilómetros. Mientras pasea, aprenderá todo sobre los planetas. Acceso por la entrada del arboreto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme