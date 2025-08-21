Sentier raquettes de Lélex au Crêt de la Neige Lélex Ain

Sentier raquettes de Lélex au Crêt de la Neige

Partez gravir le Crêt de la Neige, point culminant du Jura. Cette randonnée exigeante traverse forêts et combes avant d’atteindre les crêtes. De là, admirez les beaux points de vue qui s’ouvrent sur le Mont-Blanc, le Léman et les Alpes.

English : Snowshoe trail from Lélex to Crêt de la Neige

Set off to climb Crêt de la Neige, the highest peak in the Jura mountains. This challenging hike takes you through forests and valleys before reaching the ridges. From there, you can admire the beautiful views of Mont Blanc, Lake Geneva, and the Alps.

Deutsch : Schneeschuhpfad von Lélex zum Crêt de la Neige

Begeben Sie sich auf den Weg zum Crêt de la Neige, dem höchsten Gipfel des Juragebirges. Diese anspruchsvolle Wanderung führt Sie durch Wälder und Täler, bevor Sie die Bergkämme erreichen. Von dort aus können Sie die wunderschöne Aussicht auf den Mont Blanc, den Genfer See und die Alpen genießen.

Italiano :

Salite sul Crêt de la Neige, il punto più alto del Giura. Questa impegnativa escursione si snoda attraverso boschi e valli prima di raggiungere le creste. Da qui, ammirate la splendida vista sul Monte Bianco, sul Lago di Ginevra e sulle Alpi.

Español :

Suba al Crêt de la Neige, el punto más alto del Jura. Esta exigente excursión le llevará a través de bosques y valles antes de llegar a la cresta. Desde aquí, admire las hermosas vistas del Mont Blanc, el lago Lemán y los Alpes.

