Sentier sous-marin de La Verne La Seyne-sur-Mer Var
Sentier sous-marin de La Verne La Seyne-sur-Mer Var vendredi 1 mai 2026.
Sentier sous-marin de La Verne
Sentier sous-marin de La Verne Plage de La Verne 83500 La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Sentier sous-marin de 490m de long et 5 haltes
English : La Verne Underwater Trail
490m long underwater trail with 5 stops.
Deutsch : Sentier sous-marin de La Verne
490 m langer Unterwasserpfad mit 5 Haltepunkten
Italiano :
Percorso subacqueo lungo 490 m con 5 soste
Español : Sentier sous-marin de La Verne
Recorrido subacuático de 490 m de longitud con 5 paradas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme