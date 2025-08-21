Sentier sous-marin de La Verne La Seyne-sur-Mer Var

Sentier sous-marin de La Verne La Seyne-sur-Mer Var vendredi 1 mai 2026.

Sentier sous-marin de La Verne

Sentier sous-marin de La Verne Plage de La Verne 83500 La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Sentier sous-marin de 490m de long et 5 haltes

 

English : La Verne Underwater Trail

490m long underwater trail with 5 stops.

Deutsch : Sentier sous-marin de La Verne

490 m langer Unterwasserpfad mit 5 Haltepunkten

Italiano :

Percorso subacqueo lungo 490 m con 5 soste

Español : Sentier sous-marin de La Verne

Recorrido subacuático de 490 m de longitud con 5 paradas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme