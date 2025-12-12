ZENTONE – CONCERT ZENTONE – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

ZENTONE – CONCERT ZENTONE Début : 2026-05-07 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :ZENTONE en Concert le 07 mai 2026 à 20H30 – Genre : DUB (REGGAE)Zentone, soit la contraction de Zenzile et High Tone, deux formations phare de la scène dub française qui a éclos à la fin des années 1990. La première à Angers, la seconde à Lyon. Chacune de leur côté, elles se sont forgé un son singulier, Zenzile abordant le dub par la face punk-rock des modèles anglais imprégnés des sons jamaïcains (The Clash, The Specials, The Ruts) tandis que High Tone, venu de la fusion, l’a escaladé par le versant électro. Toujours à l’affût de nouvelles expériences, les Lyonnais ont lancé en 2002, une série de collaborations avec d’autres entités de la galaxie électro-dub. Ainsi, après Kaltone (avec les Lyonnais Kaly Live Dub, 2002), Highvisators (avec les Bordelais Improvisators Dub, 2004), Wangtone (avec le Chinois Wang Lei, 2005), et avant High Damage (avec le Stéphanois Brain Damage, 2012), est né Zentone à l’occasion d’un premier album (Zenzile meets High Tone, 2006) basé sur un échange de mixes de haute volée. Quinze ans ont ensuite passé. Puis, les deux groupes, entre temps revenus à leurs affaires respectives, se sont retrouvés pour un Chapter 2 (2021) enregistré en live, à l’ancienne, avec une pléiade de chanteurs invités (Nazamba, Jolly Joseph, Rod Taylor, Nai-Jah). Mais cette fois, Zentone a porté l’affaire sur scène lors d’une tournée en 2022. Et l’aventure a pris une toute autre ampleur. Sur la route (une quarantaine de dates), est né « quelque chose de plus profond : un jeu collectif, une écoute, une énergie partagée. Le plaisir de jouer ensemble n’a cessé de grandir, chacun a apporté sa patte, et on a senti qu’un espace commun se construisait peu à peu, naturellement », affirme Julien, de High Tone. Pendant les balances, avant chaque concert, et dans les chambres d’hôtel lors de longs palabres autour de la musique, des ébauches de nouvelles compositions prennent forme. L’alchimie entre les musiciens, auxquels est venu s’ajouter Jolly Joseph, chanteur, multi-intrumentiste et dubmaker affûté de Dub Shepherds, bat son plein. « On ne s’est pas posé de questions : il fallait enchaîner avec un enregistrement » dit celui-ci. « Et garder la synergie développée pendant la tournée », ajoute Raggy de Zenzile. Jusqu’à fusionner les deux formations en un vrai groupe : Zentone. L’arrivée de Jolly Joseph, avec sa vision large de la musique et sa personnalité qui colle parfaitement à celles des membres de Zenzile et de High Tone, a fini de cimenter le projet, le recentrant sur le côté reggae, dénominateur commun le plus évident de la bande. « Les gars aimaient le son que j’avais avec Dub Shepherds. Eux aussi voulaient faire du roots. J’étais leur bonne excuse pour assumer cette volonté », rit-il. Force est de constater que la tonalité de ce nouvel album baptisé Messenger, du nom du premier single, renvoie à des références reggae fortes. On pourrait ainsi croire Trouble I See échappé du répertoire des Anglais d’Aswad tandis que les tonalités de Riverside (une chanson sur la dramatique noyade de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique à Nantes en 2019) renvoient à Burning Spear ou The Gladiators. Enregistré dans les conditions du live, à huit, et mixé chez Bat Records, fief de Dub Shepherds, l’album réserve de nombreux beaux moments comme ce mélancolique Make You Cry porté par la voix de falsetto de Jolly Joseph ; l’enjoué Messenger, sa mélodie vaporeuse et sa basse sourde façon Rhythm & Sound ; ou encore le minimaliste Call I A Dreamer qui affiche, avec ce piano-voix ponctué de quelques notes de guitare, une fragilité singulière. Dans la foulée de la sortie de Messenger le 26 septembre, Zentone va tracer sa route en tournée. Avec un nouveau défi : déterminer la set list ! Entre les morceaux des deux premiers albums de Zentone, ceux de Messenger et des classiques de Zenzile et de High Tone pour contenter les fans, il va falloir choisir. Voilà qui présage encore des débats longs et enflammés entre huit musiciens à la complicité plus affirmée que jamais. Ouverture des portes à partir de 19H00Entrée libre sans réservationConcert Debout – Placement Libre- Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer 83