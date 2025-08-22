Sentier sous-marin de l’Anse Magaud La Garde Var

Sentier sous-marin de l’Anse Magaud

Sentier sous-marin de l’Anse Magaud Plage de l’Anse Magaud 83130 La Garde Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

La Garde est une ville riche de 3 km de littoral protégé. Le sentier sous marin de l’Anse Magaud permet à tous de découvrir les fonds marins en accès libre.

http://www.ville-lagarde.fr/ +33 4 94 08 98 00

English : Anse Magaud underwater trail

La Garde boasts 3 km of protected coastline. The Anse Magaud underwater trail offers free access to the seabed.

Deutsch : Unterwasserpfad von Anse Magaud

La Garde ist reich an einer 3 km langen, geschützten Küste. Auf dem Unterwasserpfad von Anse Magaud kann jedermann den Meeresgrund frei zugänglich erkunden.

Italiano :

La Garde vanta 3 km di costa protetta. Il sentiero subacqueo di Anse Magaud è un modo aperto per esplorare i fondali marini.

Español :

La Garde es una ciudad con 3 km de costa protegida. El sendero submarino de Anse Magaud permite a todo el mundo descubrir los fondos marinos en libre acceso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-05-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme