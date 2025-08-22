Sentier sous-marin Le Jardin des Mattes La Londe-les-Maures Var
Sentier sous-marin Le Jardin des Mattes La Londe-les-Maures Var vendredi 1 mai 2026.
Sentier sous-marin Le Jardin des Mattes
Sentier sous-marin Le Jardin des Mattes Eperon Rocheux 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
A La Londe les Maures, face aux Iles de Porquerolles et Port-Cros.
Situé à la pointe de l’éperon rocheux des plages de l’Argentière et du Pellegrin, dans une zone totalement protégée.
https://www.mpmtourisme.com/ +33 4 94 01 53 10
English : Underwater path: The Garden of the Mattes
In La Londe les Maures, facing the islands of Porquerolles and Port-Cros
Located at the tip of the rocky spur of the Argentière and Pellegrin beaches, in a totally protected area.
Deutsch : Unterwasserpfad: Le Jardin des Mattes
In La Londe les Maures, gegenüber den Inseln Porquerolles und Port-Cros.
Liegt an der Spitze des Felsvorsprungs der Strände von Argentière und Pellegrin, in einem völlig geschützten Gebiet.
Italiano :
A La Londe les Maures, di fronte alle isole di Porquerolles e Port-Cros
Situato sulla punta dello sperone roccioso delle spiagge di Argentière e Pellegrin, in un’area totalmente protetta.
Español : Sentier Sous-Marin Le Jardin des Mattes
En La Londe les Maures, frente a las islas de Porquerolles y Port-Cros.
Situado en la punta del espolón rocoso de las playas de Argentière y Pellegrin, en una zona totalmente protegida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme