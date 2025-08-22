Sentier sous-marin Le Jardin des Mattes La Londe-les-Maures Var

Sentier sous-marin Le Jardin des Mattes

Sentier sous-marin Le Jardin des Mattes Eperon Rocheux 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

A La Londe les Maures, face aux Iles de Porquerolles et Port-Cros.

Situé à la pointe de l’éperon rocheux des plages de l’Argentière et du Pellegrin, dans une zone totalement protégée.

https://www.mpmtourisme.com/ +33 4 94 01 53 10

English : Underwater path: The Garden of the Mattes

In La Londe les Maures, facing the islands of Porquerolles and Port-Cros

Located at the tip of the rocky spur of the Argentière and Pellegrin beaches, in a totally protected area.

Deutsch : Unterwasserpfad: Le Jardin des Mattes

In La Londe les Maures, gegenüber den Inseln Porquerolles und Port-Cros.

Liegt an der Spitze des Felsvorsprungs der Strände von Argentière und Pellegrin, in einem völlig geschützten Gebiet.

Italiano :

A La Londe les Maures, di fronte alle isole di Porquerolles e Port-Cros

Situato sulla punta dello sperone roccioso delle spiagge di Argentière e Pellegrin, in un’area totalmente protetta.

Español : Sentier Sous-Marin Le Jardin des Mattes

En La Londe les Maures, frente a las islas de Porquerolles y Port-Cros.

Situado en la punta del espolón rocoso de las playas de Argentière y Pellegrin, en una zona totalmente protegida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme