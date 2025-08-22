Sentier thématique du Marais de Chirens Chirens Isère

Sentier thématique du Marais de Chirens

Sentier thématique du Marais de Chirens Départ sur le parking de la mairie 38850 Chirens Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Les marais, constitués de pâturages, de boisements et prairies humides, de roselières, représentent un important site de nidification pour les oiseaux migrateurs. Découvrez ce site en famille, à l’aide du livret en téléchargement !

https://biodiversite.isere.fr/ +33 4 76 00 33 31

English :

The marshes, consisting of pastures, wet woodlands and meadows, and reedbeds, are an important nesting site for migratory birds. Discover this site with your family, using the downloadable booklet!

Deutsch :

Die Sümpfe, die aus Weiden, Wäldern, Feuchtwiesen und Schilfgürteln bestehen, sind ein wichtiger Nistplatz für Zugvögel. Entdecken Sie diesen Ort mithilfe des herunterladbaren Hefts mit der ganzen Familie!

Italiano :

Le paludi, costituite da pascoli, boschi, prati umidi e canneti, rappresentano un importante sito di nidificazione per gli uccelli migratori. Scoprite questo sito con la vostra famiglia con l’aiuto del libretto scaricabile!

Español :

Las marismas, formadas por pastizales, bosques y praderas húmedas, y cañaverales, representan un importante lugar de anidación para las aves migratorias. Descubra este sitio con su familia con la ayuda del folleto descargable

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-15