Sentier thématique secret des plantes Mijoux Ain
Sentier thématique secret des plantes Mijoux Ain vendredi 1 août 2025.
Sentier thématique secret des plantes
Sentier thématique secret des plantes Col de la Faucille 01410 Mijoux Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Cette balade, accessible à tous à la belle saison, propose de découvrir la flore du Jura.
https://www.paysdegex-montsjura.com/ +33 4 50 28 09 16
English :
This walk, accessible to all during the summer season, proposes to discover the flora of the Jura.
Deutsch :
Dieser Spaziergang, der in der schönen Jahreszeit für alle zugänglich ist, bietet die Möglichkeit, die Flora des Jura zu entdecken.
Italiano :
Questa passeggiata, accessibile a tutti in estate, offre l’opportunità di scoprire la flora del Giura.
Español :
Este paseo, accesible para todos en verano, ofrece la oportunidad de descubrir la flora del Jura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-05-09 par Aintourisme source Apidae Tourisme