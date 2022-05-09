Sentier thématique secret des plantes Mijoux Ain

Sentier thématique secret des plantes Col de la Faucille 01410 Mijoux Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade, accessible à tous à la belle saison, propose de découvrir la flore du Jura.

https://www.paysdegex-montsjura.com/ +33 4 50 28 09 16

English :

This walk, accessible to all during the summer season, proposes to discover the flora of the Jura.

Deutsch :

Dieser Spaziergang, der in der schönen Jahreszeit für alle zugänglich ist, bietet die Möglichkeit, die Flora des Jura zu entdecken.

Italiano :

Questa passeggiata, accessibile a tutti in estate, offre l’opportunità di scoprire la flora del Giura.

Español :

Este paseo, accesible para todos en verano, ofrece la oportunidad de descubrir la flora del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-05-09