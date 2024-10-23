Serra di Scopamena découvrez l’histoire pastorale corse Serra-di-Scopamène Corse-du-Sud

Serra di Scopamena découvrez l’histoire pastorale corse

Serra di Scopamena découvrez l’histoire pastorale corse 20127 Serra-di-Scopamène Corse-du-Sud Corse

Au coeur du village de Serra di Scopamena, empruntez un magnifique chemin qui serpente entre des murs en pierre sèche bordant d’anciens jardins potagers à la découverte d’un bâti traditionnel emblématique de la culture montagnarde du sud de la Corse.

English : Serra di Scopamena: discover Corsican pastoral history on this heritage trail

In the heart of the village of Serra di Scopamena, take a magnificent path that winds between dry stone walls bordering old vegetable gardens to discover a traditional building emblematic of the mountain culture of southern Corsica.

Deutsch : Serra di Scopamena: Entdecken Sie auf diesem Kulturerbepfad die korsische Hirtengeschichte

Im Herzen des Dorfes Serra di Scopamena können Sie auf einem wunderschönen Weg, der sich zwischen Trockensteinmauern entlang alter Gemüsegärten schlängelt, die traditionellen Gebäude entdecken, die für die Bergkultur im Süden Korsikas typisch sind.

Italiano :

Nel cuore del villaggio di Serra di Scopamena, percorrete un magnifico sentiero che si snoda tra muretti a secco che costeggiano vecchi orti per scoprire un edificio tradizionale emblematico della cultura montana della Corsica meridionale.

Español :

En el corazón del pueblo de Serra di Scopamena, recorra un magnífico sendero que serpentea entre muros de piedra seca bordeando antiguos huertos para descubrir un edificio tradicional emblemático de la cultura de montaña del sur de Córcega.

