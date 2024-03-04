Smart’seille sous la mer: balade connectée sur les plages du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Smart’seille sous la mer: balade connectée sur les plages du Prado Plages Prado Nord, Sud et Borély 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Smart’seille sous l’eau permet la découverte de la biodiversité de notre littoral marseillais à son propre rythme, de façon ludique.

https://streetscience.fr/smartseille_sous_la_mer/

English :

Smart’seille underwater lets you discover the biodiversity of Marseille’s coastline at your own pace, in a fun way.

Deutsch :

Smart’seille sous l’eau ermöglicht es, die Biodiversität unserer Küste in Marseille in ihrem eigenen Tempo und auf spielerische Weise zu entdecken.

Italiano :

Smart’seille subacquea è un modo divertente per scoprire la biodiversità del litorale marsigliese al proprio ritmo.

Español :

Smart’seille bajo el agua es una forma divertida de descubrir la biodiversidad del litoral marsellés a su propio ritmo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-04 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille