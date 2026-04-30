p/rc (parc) Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

p/rc (parc)

Vendredi 19 juin 2026 de 14h30 à 15h15 et de 17h30 à 18h15.

Deux représentations le même jour.

Samedi 20 juin 2026 de 14h30 à 15h15 et de 17h30 à 18h15.

Deux représentations le même jour. Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

_ p/rc__ est une pièce de danse qui réunit dans un même espace de jeu le public, les danseur·ses, des enfants atteint·es de troubles moteurs, leurs soignant·es et des robots commandés à distance….

Rendre visibles des corps invisibilisés, créer du lien, construire des récits communs, telle est l’ambition de tous les projets portés par Éric Minh Cuong Castaing et sa compagnie Shōnen. Ensemble ils tracent une voie singulière depuis 2007, qu’il s’agisse d’interagir entre les êtres et les robots humanoïdes (School of Moon), de concevoir des fêtes musicales et chorégraphiques (Sous Influence) ou d’inventer des spectacles participatifs (Tarab, créé au Festival de Marseille en 2025). Dans cette trajectoire, _ p/rc__ tient une place particulière. Créé en 2022 au Théâtre du Châtelet, il se réinvente localement, avec des enfants différent·es, ici celles et ceux de l’Institut d’éducation motrice Saint-Thys de Marseille. À distance, guidant des robots de téléprésence, d’autres performeur·ses en situation d’empêchement physique rejoignent sur scène les interprètes. Une alchimie précieuse se crée entre les artistes, tour à tour prothèses, toboggans ou manèges vivants pour les enfants, les robots qui poussent, tirent, accompagnent et prennent soin des corps dits empêchés, et le public totalement investi par ses regards et sa présence. Par sa beauté ludique , par la création d’un espace de jeu où l’écoute est réciproque, constante et attentive, par l’invitation faite au public de déambuler librement, _p/rc__ brouille les frontières de la scène et tisse les fils délicats d’une véritable rencontre. .

Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

p/

c__ is a dance piece that brings together the audience, the dancers, children with motor disorders, their caregivers and remote-controlled robots in the same play space….

L’événement p/rc (parc) Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille