Journée séniors au parc Borély Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Journée séniors au parc Borély

Jeudi 28 mai 2026 de 10h à 17h. Avenue du Prado Avenue du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-28 17:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Rendez-vous le jeudi 28 mai pour une nouvelle journée séniors au parc Borély.

Jeudi 28 mai, de 10h à 17h, la Ville de Marseille organise la 5e édition de la Journée des séniors au parc Borély (8e).



De nombreux rendez-vous entièrement gratuits sont proposés



– découverte d’activités

– un pique-nique offert par la Ville de Marseille

– un bal et une tombola l’après-midi pour renouer avec l’esprit de la fête populaire



– un forum d’informations pour

→ mieux connaître vos droits

→ vous faire découvrir les actions proposées par les mairies de secteur et les partenaires sociaux.



Renseignements au 04 91 55 40 91 ou 04 91 55 38 72



Une journée festive et champêtre, placée sous le signe du partage, de la convivialité et de la bonne humeur ! .

Avenue du Prado Avenue du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Rendezvous on Thursday May 28 for another seniors’ day at Parc Borély.

L’événement Journée séniors au parc Borély Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Ville de Marseille