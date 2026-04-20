Concert Pueri Cantores Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Concert Pueri Cantores

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 à partir de 21h. Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Le Choeur national Pueri cantores à Marseille

Le Choeur national Pueri cantores à Marseille



Choeur national Pueri Cantores, direction Frédéric Pineau

Petits Chanteurs de la Major, direction Rémy Littolff

Petits Chanteurs des Hautes-Alpes, direction Tobias Sebastian Dreher

Petits CHanteurs de la Métropole, direction: Philippe Brun .

Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Pueri Cantores National Choir in Marseille

L’événement Concert Pueri Cantores Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille