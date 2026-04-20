Concert Pueri Cantores Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement
Concert Pueri Cantores Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Concert Pueri Cantores
Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 à partir de 21h. Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Le Choeur national Pueri cantores à Marseille
Le Choeur national Pueri cantores à Marseille
Choeur national Pueri Cantores, direction Frédéric Pineau
Petits Chanteurs de la Major, direction Rémy Littolff
Petits Chanteurs des Hautes-Alpes, direction Tobias Sebastian Dreher
Petits CHanteurs de la Métropole, direction: Philippe Brun .
Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pueri Cantores National Choir in Marseille
L’événement Concert Pueri Cantores Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Opération Calanques Propres (23è édition) Cité des Arts de la Rue ruisseau des Aygalades 15e Marseille 8e Arrondissement 25 avril 2026
- Perdu dans la jungle Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement 25 avril 2026
- Tous en cirque à Bagatelle en 2026 Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement 26 avril 2026
- Marseille HydroContest by ENSM Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement 28 avril 2026
- Balade sonore en autonomie dans le Parc national des Calanques à la Fontaine de Voire Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 1 mai 2026