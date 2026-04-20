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Concert Pueri Cantores Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement

Concert Pueri Cantores Basilique le Sacré-Coeur Marseille 8e Arrondissement samedi 23 mai 2026.

Lieu : Basilique le Sacré-Coeur

Adresse : 81 Avenue Du Prado

Ville : 13008 Marseille 8e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 15 15 15

Marseille 8e Arrondissement

Concert Pueri Cantores

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 à partir de 21h. Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Le Choeur national Pueri cantores à Marseille
Le Choeur national Pueri cantores à Marseille

Choeur national Pueri Cantores, direction Frédéric Pineau
Petits Chanteurs de la Major, direction Rémy Littolff
Petits Chanteurs des Hautes-Alpes, direction Tobias Sebastian Dreher
Petits CHanteurs de la Métropole, direction: Philippe Brun   .

Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The Pueri Cantores National Choir in Marseille

L’événement Concert Pueri Cantores Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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