Marseille fête la Nature rendez-vous du 20 au 25 mai Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Marseille fête la Nature rendez-vous du 20 au 25 mai

Du mercredi 20 au lundi 25 mai 2026. Nombreux parcs, jardins, espace naturels, Frioul, Muséum… Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

Visites guidées de parcs, ateliers jardinage, balades naturalistes, événements festifs… Les rendez-vous seront nombreux pour sensibiliser les Marseillais à la richesse des espaces naturels de la ville.

Le rendez-vous est donné chaque printemps, avec l’arrivée des beaux jours et l’éclosion des premiers bourgeons. Lancée en 2007 dans toutes les villes de France, la Fête de la Nature vise à mobiliser pour la protection de l’environnement et la défense du vivant.



Marseille s’engage dans la Fête de la Nature



Visites guidées de parcs, ateliers jardinage, balades naturalistes, événements festifs… Les rendez-vous seront nombreux pour sensibiliser les Marseillais à la richesse des espaces naturels de la ville, à leurs bienfaits et à la nécessité de leur sauvegarde.



Dans les parcs évidemment, qui ont bénéficié depuis 2020 d’importants travaux de restauration et de renaturation, dans les jardins partagés, qui, pour la plupart d’entre eux, ouvriront leurs portes pour faire découvrir les plaisirs du jardinage collectif ainsi que sur différents points du littoral et sur les îles du Frioul.





► Un week-end au cœur du vivant au Parc du 26e Centenaire



Les 23 et 24 mai, le Parc du 26e Centenaire se transforme en un grand Village Nature. Deux jours d’immersion pour découvrir les coulisses de la nature en ville, s’initier aux gestes de demain et profiter d’animations conviviales en famille.



Tout le week-end

– Village nature à la rencontre des jardiniers de la Ville

– Cinéma plein air

– Ateliers pour petits et grands

– Accrobranche

– Manège mécanique

– Espace de restauration avec 4 food trucks tout le week-end !



En + le samedi



– Ateliers création de jouets en bois et arbres en argile

– Conteuse

– Ludothèque

– Espace jouets en bois

– Atelier rempotage

– Atelier climat par la Mission 2030

– Animation tri des déchets

– Expo chauve-souris



Visites guidées du parc

Explorez l’histoire et les secrets de ce site emblématique



Samedi 23 mai

– Visite historique à 14h

– Focus sur la restauration et le lac à 16h.



Dimanche 24 mai

– Visite historique à 14h.



Expositions et conférences



L’association Arborescence rend hommage au célèbre botaniste Francis Hallé à travers une exposition de dessins visible tout le week-end.



Conférences thématiques Samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30.

Soirée Cinéma en plein air



Le samedi 23 mai à 21h, prolongez l’expérience sous les étoiles avec une projection inédite.

Pour l’occasion, le parc restera exceptionnellement ouvert jusqu’à 23h30.



► Le Jarret en fête



La Ville de Marseille célèbre la première édition du Jarret en fête, un événement dédié à la rivière du Jarret et à l’espace naturel qui entoure ses berges dans le 13e arrondissement.



Du massif de l’Étoile à sa confluence avec l’Huveaune, le Jarret se dévoile à travers une journée festive et conviviale pour petits et grands au Parc de la Ravelle. Venez redécouvrir cette rivière essentielle à la biodiversité urbaine.



Lors de cet évènement, la Ville de Marseille vous propose de vous familiariser avec la diversité et la richesse des espèces vivantes autour du cours d’eau, de participer à des animations nature gratuites proposées par nos partenaires et de passer un moment agréable au plus près de la nature.



Rendez-vous le dimanche 24 mai à partir de 10 h au parc de la Ravelle.



Au programme de la fête



Le village nature de 10h à 17h Une immersion ludique et créative pour petits et grands



Aventure Jeux de piste, rallye photo et ludothèque éphémère.

Ateliers Éco-print et linogravure, stands nature et les bons plants de la Ravelle.

Exploration Observations aux jumelles et au microscope.



Les temps forts



Le matin Éveil des sens



9h Balade à la découverte de la biodiversité du Jarret accompagnée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA inscription et modalités pratiques marseille@lpo.fr

10h15 Immersion sonore Nature circle sound avec Mars impact

10h30 Balade à la découverte des usages des plantes avec Sansaï inscription recommandée biodiversite@marseille.fr

11h30 Célébration officielle de cette 1ère édition du Jarret en fête par Hervé Menchon, adjoint au Maire de Marseille, délégué à la biodiversité et à l’environnement

11h45 Rafraîchissement et concert du Solar quartet , du jazz qui swingue à l’énergie solaire !



Pause gourmande Foodtrucks sur place pour déjeuner au soleil



L’après-midi Détente et jeux



13h30-14h30 La respiration des vivants Atelier respiration et sophrologie avec Air citoyen inscription recommandée biodiversite@marseille.fr

13h30 15h Balade à la découverte de l’usage des plantes avec Sansaï inscription recommandée biodiversite@marseille.fr

14h00 Petits contes Confidences du peuple de la rivière avec Colinéo

15h30 Grand jeu ethnobotanique en famille avec Le Paysan Urbain

ou Balade à la découverte de l’usage des plantes avec Sansaï inscription recommandée biodiversite@marseille.fr



► Retrouvez les nombreuses propositions du programme complet dans les autres lieux sur

www.marseille.fr/environnement/actualites/fete-de-la-nature .

Nombreux parcs, jardins, espace naturels, Frioul, Muséum… Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided park tours, gardening workshops, nature walks, festive events? There will be plenty of opportunities to raise awareness of the richness of the city’s natural spaces.

L’événement Marseille fête la Nature rendez-vous du 20 au 25 mai Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Ville de Marseille